【リーグドゥ】ロデーズ 2−2 スタッド・ランス（日本時間10月18日／スタッド・ポール＝リニョン）【映像】密集で右足ショット→サイドネットに突き刺すスタッド・ランスのMF中村敬斗の勢いが止まらない。チームでは公式戦5試合連続ゴール関与となる追加点を挙げ、ファンたちが熱狂している。日本代表の一員として10月14日のブラジル戦で同点弾を決めて王国相手の歴史的初勝利に貢献した中村は、すぐさまフランスに帰り、現地