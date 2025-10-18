新潟県長岡市で17日夕方、横断歩道上を歩いていた70代男性を普通乗用車ではねたとして、長岡市に住むアルバイト従業員の72歳の男が現行犯逮捕されました。はねられた男性は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、長岡市栃尾泉のアルバイト従業員の男（72）です。男は10月17日午後5時15分ごろ、長岡市赤谷地内のＴ字路交差点を普通乗用車で右折した際に、横断歩