◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース-ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が投打に躍動を見せているリーグ優勝決定シリーズ第4戦。この活躍にSNSでも困惑の声があがっています。ドジャースはここまでポストシーズン9戦8勝。2年連続のワールドシリーズ進出へ勝利を積み重ねてきました。しかしその中で大谷選手は大失速。ポストシーズンでは打率.158にとどまっており、大谷選手も自身の不振