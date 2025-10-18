タレントの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による「ＣＨＩＺＵＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６」の発売が決定し、１８日正午から受注販売がスタート。３人が登場する表紙と裏表紙が解禁された。今回は「ＳＣＯＯＰ！！！」をテーマに撮り下ろされたカットを収録。封入特典は、ホログラムステッカーと、ポストカード。さらに、すべて購入者の中から抽選で１２人に、直筆サイン入り・ポラロイド写真のプレゼント企画も。２０２６年も