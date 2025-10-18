女優・戸田恵子が１７日夜、ブログを更新し、この日で一周忌を迎えた俳優・西田敏行さんとの思い出をつづった。西田さんは昨年１０月１７日、東京・世田谷区の自宅で死亡しているところを発見された。戸田は「今日は西田敏行さんのご命日。これは映画『ステキな金縛り』の時の大切なツーショット！」と、２人で撮った写真をアップし、続けて「一年が過ぎました。西田さんも同じジムに通ってらした。昨年のお亡くなりになる前日