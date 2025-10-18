鹿児島市の指宿スカイラインで、18日朝、オートバイがガードレールに衝突し、運転していた20代の男性がしました。 警察と消防によりますと、18日午前7時半前、鹿児島市下福元町の指宿スカイライン錫山展望台近くで、指宿市方向から走ってきたオートバイが進行方向右側の道路脇のガードレールに衝突しました。 （記者）「運転手はこちらから道路の下に落ちたと思われます」 衝突のはずみで