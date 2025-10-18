どの薬よりも人気が高い降圧剤 すべての薬の中で、最も多く処方されている降圧剤。厚生労働省の調査でも、「コレステロールを下げる薬」や、「インスリン注射又は血糖を下げる薬」よりも圧倒的に多いことがわかります（下図参照）。 しかし、日本の死亡原因のトップはがんや悪性腫瘍といった「悪性新生物」で、全体の27.9 ％を占めます。死亡原因の第２位である「心疾患」は15.3％、第３位は「脳血管疾患」の 8.2％、第４