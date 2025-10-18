※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじちはるは彼氏のたくろうと同棲を始めたことで、自分の家族の常識がたくろうとには通じず、世間の非常識ですらあることにショックを受けている。というのも同棲初日の夜、アポなしで押しかけてきた両親を泊めることにしたちはるに、たくろうが困惑。そもそも結婚前の恋人の家に家族が泊まったり頻繁に来るのは当たり前