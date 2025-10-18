タレントの渡辺美奈代が家族への作り置き弁当を披露した。ＳＮＳで彩り豊かな弁当や夕食などを紹介し、注目を集めている渡辺。１８日までに更新した自身のインスタグラムに「今日の夜はお出かけなので３ｍｅｎ’ｓにお弁当を作りました！２色丼」と記し、夫と２人の息子への弁当を公開した。この投稿には、「盛り付けのセンス抜群」「飾り切りが美し過ぎる」「プロの腕前ですね」「お店のお弁当より美味しそう」「料亭で