◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）日大はメンバー全員が左腕にペンで「古櫻復活」と記し、一致団結して４位で通過。３年連続９２度目の出場を決めた。前回は予選会を７位で通過したが、本戦では最下位の２０位に終わった。箱根駅伝優勝１２回を誇る古豪は、復活を期して、９２回目の