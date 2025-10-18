◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）山梨学院大は１０時間３２分４４秒の３位で、６年連続３９度目の本戦切符を手にした。スタートからトップ集団をけん引したケニア人留学生のエース、キピエゴ（３年）は個人１位の１時間１６秒でゴール。阿部絋也（２年）は全体で１０位、日本人３位