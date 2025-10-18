◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）大東大が８位で４年連続５４度目の本戦出場を決めた。真名子圭監督は「２週間後に全日本があるとはいえ、３〜５番で乗り切りたかった」と厳しい表情をみせた。１時間２分２３秒の全体２３位でチームトップの入浜輝大（４年）は「もう少し先頭集団で