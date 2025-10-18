◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、山梨学院大が10時間32分44秒の3位で6年連続39回目の本大会出場を決めた。ブライアン・キピエゴ（3年）が個人トップとなる1時間0分16秒でフィニッシュ。日大のシャドラック・キップケメイ（3年）の“3連覇”を阻止して出場権獲得に貢献した