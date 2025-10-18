「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が七回の第４打席でバックスクリーン左へ１試合３発目となるアーチをたたき込んだ。本拠地のスタンドは歓喜に包まれ、ブルワーズのマーフィー監督はベンチで首をかしげた。カウント１−２からの４球目だった。低めのボールを捉えると、打席の大谷は何かを叫んだ。打球はバックスクリーン左へ飛び込む価値ある