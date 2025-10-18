アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、「事態を激化させる可能性もある」と慎重な姿勢を示しました。記者「まもなく、トランプ大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談が開かれます」17日、ホワイトハウスで握手を交わすトランプ大統領とゼレンスキー大統領。アメリカトランプ大統領「その件（トマホーク供与）について話し合うつもりだ。問題がある。我