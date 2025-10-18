（写真：Orange_Bowl_70 / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が出した棄捐令を解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。「指導者はいかにあるべきか」にこだわった天明7年（1787）に徳川幕府の老中首座となった松平定信。翌年（1788）3月、定信は将軍補佐役にも任命され、同年中に田沼意次の「残党