Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞現実の自分の容姿が受け入れられなくなってきた、美月。学校では、進路希望を提出する必要があるようです。どんどん現実の自分の存在を否定してしまうようになってしまいましたね……。何か乗り越えるきっかけがあるといいのですが……。ゆき