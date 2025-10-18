まるで小さなぬいぐるみが、ふかふかの毛布に寄りかかってうたた寝しているかのよう。そんな愛らしい寝姿を見せたのは、ポメプーのふわちゃんです。毛布をロール状に丸め、その上にちょこんと体を預けたまま、立った姿勢でスヤスヤ……。一枚の写真から、まるであたたかさそのものが伝わってくるようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】年齢は6歳、性格は臆病ながらマイペースというふわちゃんが、特にお