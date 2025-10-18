「2025大阪・関西万博」が閉幕した。振り返れば1970年に大阪の千里丘陵で開催された「日本万国博覧会」、公式略称「EXPO'70」は延べ6421万8770人もの来訪者数を記録し閉幕した。大成功を下支えしたのが、大量高速輸送能力に優れた「鉄道」の進化だ。その一端を紹介していこう。※本稿は、松本典久『鉄道と万博』（交通新聞社）の一部を抜粋・編集したものです。EXPO'70で新幹線ナイト「ひかり」が誕生大阪万博（本稿ではEXPO'70