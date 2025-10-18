エディオンは10月17日に、ニトリとの共同開発商品である「シーリングライト NS003 6／8／12JDCLBR」の販売を、一部の「エディオン」店舗および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は、6畳用の「シーリングライト NS003 6JDCLBR」が7990円、8畳用の「シーリングライト NS003 8JDCLBR」が8990円、12畳用の「シーリングライト NS003 12JDCLBR」が9990円。●明るさと光の色を11段階で調節できる