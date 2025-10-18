■台風24号(フンシェン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月18日9時45分発表 18日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯12度40分 (12.7度)東経126度00分 (126.0度)進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)中心気圧    996 hPa中心付近の最大風速&#