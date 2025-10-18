JR広島駅北口の一帯で、地元の生徒らによるパフォーマンスなどが楽しめるイベントが開かれています。イベントが開かれているのは、広島市東区のエキキターレなど2つの会場です。学生たちの活動の成果を披露する場を作ろうと企画されました。18日は瀬戸内高校と広島桜が丘高校によるチアリーディングのショーや、吹奏楽の演奏がおこなわれ、会場を盛り上げました。■来場客「素晴らしかった。飛んだり跳ね