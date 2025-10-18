「Aぇ！group」のMBS冠番組「Aぇ！！！！！！ゐこ」（土曜深夜1・28）が18日、公式Xを通じ11月1日に放送再開することを発表。メンバーの草間リチャード敬太（29）が4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、同局は7日、当面の間放送を休止することを明らかにしていた。投稿では「11/1より番組を再開することが決定しました」と報告。「たくさんの応援メッセージありがとうございます。スタッフ一同とても元気