プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が17日、ジャイアンツ球場に姿を見せました。山崎伊織投手や田中瑛斗投手などとともに、今シーズンの疲労を取るためのトレーニングプログラムに参加しました。「いまは疲労回復がメインですし、数年投げているんで、疲労を取るのは大事。自主トレに向けてやりたいことは決まっている」と語った戸郷投手。昨季と今季を比べて、何が違うのかを洗い出すためにも、データ班との綿密な話し合いも重要だと続