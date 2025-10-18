東芝ライフスタイルは、自動ゴミ収集機能（ダストステーション）付きのコードレス・スティッククリーナー「TORNEO cordless（トルネオ・コードレス） VC-CLZ74DS」を2025年10月下旬に発売する。細かいゴミや髪の毛まで検知モーター入力が従来比約2倍の「ハイパワージェットモーター」と、新開発の高出力バッテリーによるシリーズ史上最強だという吸引力を実現。フローリングの継ぎ目やドアレールなどの溝に溜まったゴミも取り除け