◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース-ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がこの試合で3本目の本塁打を放ちました。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷選手。初回にライトスタンド上段へ先頭打者本塁打を放つと、4回の第3打席でも本塁打を記録します。4点リードで迎えた7回の第4打席、1アウトランナーなしで打席に入ると、98.9マイル(約159.2キロ)のフォーシームを捉えまし