これは誰でも顔が渋くなる。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合で、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が終盤までトップ目を走るも、南3局にBEAST X・下石戟（協会）に逆転を喫し、2着に終わった。この南3局、萩原が下石の放銃した際、裏ドラが3枚乗り、萩原にとっては不運。試合後にはユーモアを交えながら「下石戟、許すまじ！」と声を張った。【映像】相手の裏3に渋い表情に激変する萩原聖人前日までに今期3戦してトッ