トヨタ自動車は２０２６年１月２、３日に開催される東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）本大会に、電気自動車（ＥＶ）と燃料電池車（ＦＣＶ）計１８台を提供すると発表した。ＥＶは２２年以来４年ぶり、ＦＣＶは２３年以来３年ぶりの提供となる。排ガスを出さない車両の提供で、選手や環境に配慮した箱根駅伝の実施をサポートする。大会運営車両として、ＦＣＶモデルの「クラウンセダン」やＥＶの「ｅパレ