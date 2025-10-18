日本維新の会の吉村洋文代表は18日の朝日放送番組で、自民党と連立政権を組む場合、閣内協力にはこだわらない考えを表明した。維新が掲げる政策の担当閣僚ポストを受けて覚悟を示すべきではないかとの問いに「閣僚を出すのが覚悟なのか。政策実現が目的で、実現に何が有効かを考えたい」と述べた。藤田文武共同代表は、自民の高市早苗総裁から閣内協力の要請を受けたと明らかにしている。吉村氏はこれまで、連立を組む際は閣内