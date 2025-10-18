日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１８日午前、朝日放送テレビの番組で、自民党との政策協議で提示した国会議員定数の１割削減が連立政権樹立の合意条件になるとの考えを改めて示した。認められない場合、維新は臨時国会の首相指名選挙で、藤田文武共同代表に投票する意向も明らかにした。議員定数削減は、維新側が「絶対条件」としており、年内の関連法案成立を求めている。高市総裁ら自民執行部は維新の要求を受け入れ