【明治安田J1リーグ】ヴィッセル神戸 0−0 鹿島アントラーズ（日本時間10月17日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】突然座り込み→担架で退場の一部始終鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、足をつって担架での退場となった。前半から激しいスプリントを繰り返していたエースの交代にファンたちからは心配の声が上がった。首位に立つ鹿島は10月17日、明治安田J1リーグ第34節で4位のヴィッセル神戸と対戦。5ポイント差で迎えた注目