長さを変えずにイメチェンできると話題の「レイヤーヘア」。動きや立体感を自然につくれて、髪に軽さと華やかさを添えてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の余裕を感じさせる今どきレイヤースタイルをご紹介します。 まろやかブラウンの軽やかレイヤーミディ まろやかなブラウンカラーに、繊細な毛束感を重ねたレイヤーミディ。トップは内に、ベースは