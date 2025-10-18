【モデルプレス＝2025/10/18】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題になっている。【写真】ハイヒール・モモコ「美味しそう」と話題の手作り弁当◆ハイヒール・モモコ、お笑いライブに手作り弁当持参モモコは「なんば花月出番の時に1人だけのお弁当を作って行きました」とお笑いライブの合間に食べる弁当を手作りしたと投稿。明太子を乗せた白米や卵料理に加え、サラダや煮物