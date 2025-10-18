【マクドナルド】のスイーツ系メニューに「新商品」がラインナップ！ 秋冬に登場する“三角チョコパイ”シリーズに、今年はいちごミルク味が仲間入り。可愛らしいパッケージに包まれたパイが、10月下旬までの期間限定で味わえるようです。今回はそんなビジュアルに心ときめく新商品をご紹介します。 真っ白なうさぎが目印！「三角チョコパイ いちごミルク味」 三角チョコパイシリーズの新作