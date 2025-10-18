¿Í´Ö¤Ï¹âÅÙ¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀ®¸ù¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¸òÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Higher self-assessed subjective social status is associated with worse perception of oth