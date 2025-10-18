来季から先発に転向する広島の栗林良吏投手が１８日、大野練習場で心機一転への思いを語った。入団からリリーフ一筋、５年間で２７１登板１３４セーブを積み重ねてきたが、新井監督の提案によって来季３０歳シーズンで異例といえる挑戦に踏み切る。「不安はあるが、練習して、その不安を自信に変えられるように。逆に言えば、今までと違ったモチベーションでシーズンオフを迎えているので、練習も例年より追い込める。やらなき