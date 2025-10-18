◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦１１位でシード権（１０位以内）を逃した順大が２位で通過し、１５年連続６７度目の出場を決めた。前回大会は、予選会では１１位で敗退した東農大と１秒差の１０位で突破。本戦では１０位の帝京大と７秒差の１１位でシード権を逃した。波