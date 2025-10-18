◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回の本戦で１４位の中央学院大が１位での通過を果たし、３年連続２５度目の出場を決めた。主将の近田陽路（ひろ、４年）が日本人トップの１時間２分４秒でゴール。「日本人トップっていうのは目指していたんですが、チームのことを考えて無難に