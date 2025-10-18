◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで浦和と対戦する。前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。残り５試合の相手は、浦和、広島、京都、Ｃ大阪、鹿島で、鹿島以外には前半戦で負けているだけに、まずは浦和戦で雪