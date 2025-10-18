革の帽子→頭脳へ 見るだけで撃てる戦闘機ヘルメットの進化2025年10月8日、最新鋭のステルス戦闘機F-35A「ライトニングII」が在日米軍嘉手納基地（沖縄県）に飛来したという報道があり、注目を集めました。【全部オーダーメイド！】これがF-35のヘルメット作成の様子です（写真）こうした最先端の戦闘機が持つ能力を語るうえで、パイロットがかぶるヘルメットは欠かせない存在です。その進化の歴史は、航空戦闘のあり方そのも