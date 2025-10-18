俳優の加藤あい（42）が17日、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いショットを公開した。【写真】「お茶目」加藤あいの髪が乱れた“ほろ酔い”ショット「Yes, a little tipsy!（少し酔っています）」とつづり、頬に手を近づけ、ほほ笑む加藤のソロショットを披露。リラックスした表情で自然体の加藤の姿が写し出されている。「#髪が乱れているのは帽子のせい #酔うといつもポーズは昭和」とユーモアを交えたハッシュタグを添