ドジャースの大谷翔平（31）がリーグ優勝決定シリーズ第4戦に“1番・投手兼DH”で出場し、4点リードの7回の第4打席で、この日3本目のソロ本塁打を放った。【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へMLBプレーオフ日程＆結果7回途中無失点でマウンドを降りた直後の7回、メギルのフォーシームを完璧に捉えると、打球はバックスクリーンに吸い込まれ、本拠地も騒然の本塁打となった。飛距離130.1mのまたしても特大弾で、スタジ