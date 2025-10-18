カンボジアで韓国人を狙った拉致・監禁事件が急増している。7月には大学生が行方不明となり、家族に身代金を要求する脅迫電話が届いた。その後遺体が発見され、中国人3人が殺人罪などで起訴された。韓国政府によると、1月から8月の間にカンボジアで監禁されるなどした韓国人は約330人に上り、未だ約80人が安否不明だという。韓国人大学生の遺体発見特殊詐欺組織が関与したとみられる韓国人の拉致や監禁事件が、カンボジアで急増し