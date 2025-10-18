マレーシア航空は、マレーシア国内線を無料で提供するキャンペーンの対象都市を追加した。マレーシア経由便第三国行きを利用する際、対象となるマレーシア国内線を無料で利用できる。ファイアフライ運航便も12月31日まで対象に加えた。これまで対象としていたランカウイ、ペナン、ジョホールバル、コタバル、クアンタン、アロースター、クアラトレンガヌに、クチンを追加した。諸税のみ別途必要となる。往復の場合、往路と復路のい