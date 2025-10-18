AIRDO（エア・ドゥ）は、ファイターズ応援キャンペーン第2弾を10月7日から31日まで実施している。期間中搭乗分の特典航空券の交換に必要なAIRDOポイントを全路線一律1,111ポイントにする。片道あたりの必要ポイント数で、特典設定席数に制限がある。機内でベア・ドゥとフレップのコラボステッカーを希望者に1回の搭乗につき1枚配布する。なくなり次第終了する。「ロコンジェット北海道」運航便は除外。運航状況により配布しない場