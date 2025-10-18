ブルワーズ打線を寄せ付けない快投を見せた大谷(C)Getty Imagesリーグ連覇を呼び込む投打にわたる活躍が米球界を熱狂させている。現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われているブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては初回の第1打席と4回の第3打席、7回の第4打席にそれぞれ特大アーチをマーク。投げても6回途中（100球）を投げ、被安打2、無失点、10奪三振の好