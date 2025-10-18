確信アーチを2発も右翼席へと打ち込んだ大谷(C)Getty Images眠っていた“偉才”が完全に目を覚ました。現地時間10月17日に本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、ドジャースの大谷翔平は「1番・投手兼DH」で先発出場。打者として初回の第1打席と4回の第3打席、7回の第4打席にそれぞれ特大アーチを叩き込んだ。【動画】勢いが止まらない！先発試合で圧巻の2発目のアーチをかけた大谷の打撃シーンこの