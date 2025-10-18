17日、埼玉県の関越自動車道で乗用車がトラックに衝突する事故があり、警察は乗用車を運転していた男を酒気帯び運転などの疑いで逮捕しました。警察によりますと大沢弘明容疑者は17日午前6時半ごろ、埼玉県上里町の関越自動車道の下り線で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転しトラックに衝突して、同乗していた男性2人を死亡させた疑いで逮捕され、18日朝、送検されました。この事故で会社の同僚とみられる20代くらいと60代くらいの男