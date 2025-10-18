◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第１日▽明大―早大（１８日・神宮）東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式に、早大、トヨタ自動車で投手として活躍した「ミスター社会人」こと佐竹功年氏（４２）が登場した。マウンド上には立たず、少し前から第１投。「気になる投手もいるんじゃないかと。きょうは大事な試合なので、そこは僕が立ち入るべきじゃないと思っていました」。惜しくもワンバウンドと