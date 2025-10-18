◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）東大の秋吉拓真（４年）が１時間２分１２秒で個人総合１２位、日本人５位と好走した。東大チームは３６位で敗退したが、敗退校で編成され、本戦（来年１月２、３日）にオープン参加する関東学生連合チームには１番手で選出されることが確定した。秋